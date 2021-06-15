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У Грузії підтвердили 18 випадків зараження індійським штамом коронавірусу

Вівторок, 15 червня 2021, 17:46

У Грузії підтвердили 18 випадків зараження штамом коронавірусу Delta, який вперше виявили в Індії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив заступник керівника Національного центру з контролю за захворюваннями Паата Імнадзе. 

"Це переважно наші громадяни, що повертаються з різних країн. На сьогодні відомо про 18 випадків. Це означає, що індійський штам починає поширюватися", - сказав він. 

Перші випадки штаму Delta у Грузії зафіксували в кінці травня у п’яти осіб. Усі вони побували на Середньому Сході і прибули до Грузії на початку травня.

Зараз у Грузії переважає британський штам коронавірусу.

Нагадаємо, Британія на 4 тижні відклала скасування усіх коронавірусних обмежень у зв’язку з поширенням індійського штаму, на який припадає вже 90% заражень. 

Вважається, що він приблизно на 60% більш заразний, ніж варіант Alpha - який раніше був домінуючим у Британії - і вдвічі частіше призводить до госпіталізації інфікованих людей.

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Грузія Коронавірус
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