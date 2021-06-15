У Грузії підтвердили 18 випадків зараження індійським штамом коронавірусу

У Грузії підтвердили 18 випадків зараження штамом коронавірусу Delta, який вперше виявили в Індії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив заступник керівника Національного центру з контролю за захворюваннями Паата Імнадзе.

"Це переважно наші громадяни, що повертаються з різних країн. На сьогодні відомо про 18 випадків. Це означає, що індійський штам починає поширюватися", - сказав він.

Перші випадки штаму Delta у Грузії зафіксували в кінці травня у п’яти осіб. Усі вони побували на Середньому Сході і прибули до Грузії на початку травня.

Зараз у Грузії переважає британський штам коронавірусу.

Нагадаємо, Британія на 4 тижні відклала скасування усіх коронавірусних обмежень у зв’язку з поширенням індійського штаму, на який припадає вже 90% заражень.

Вважається, що він приблизно на 60% більш заразний, ніж варіант Alpha - який раніше був домінуючим у Британії - і вдвічі частіше призводить до госпіталізації інфікованих людей.