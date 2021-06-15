В Грузии подтвердили 18 случаев заражения индийским штаммом коронавируса

В Грузии подтвердили 18 случаев заражения штаммом коронавируса Delta, впервые обнаруженным в Индии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

"Это в основном наши граждане, возвращающиеся из разных стран. На сегодня известно о 18 случаях. Это означает, что индийский штамм начинает распространяться", - сказал он.

Первые случаи штамма Delta в Грузии зафиксировали в конце мая у пяти человек. Все они побывали на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в начале мая.

Сейчас в Грузии преобладает британский штамм коронавируса.

Напомним, Великобритания на четыре недели отложила отмену всех коронавирусных ограничений в связи с распространением индийского штамма, на который приходится уже 90% заражений.

Считается, что он примерно на 60% более заразен, чем вариант Alpha - который ранее был доминирующим в Британии - и вдвое чаще приводит к госпитализации инфицированных людей.