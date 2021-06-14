Британія офіційно відклала скасування всіх ковідних обмежень на 4 тижні

Уряд Британії офіційно оголосив, що остаточне скасування усіх коронавірусних обмежень переноситься на 4 тижні - до 19 липня, як і повідомляли медіа з посиланням на джерела.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Спершу планувалося, що всі обмеження на соціальні контакти будуть скасовані 21 червня, але наукові радники закликали уряд відкласти цей крок через тривожну ситуацію з поширенням індійського штаму коронавірусу (який віднедавна називають "варіантом Delta"). Зараз на нього припадає 90% заражень. Вважається, що цей штам приблизно на 60% більш заразний, ніж варіант Alpha - який раніше був домінуючим у Британії - і вдвічі частіше призводить до госпіталізації інфікованих людей.

Борис Джонсон висловив про впевненість у тому, що після 19 липня рішення не доведеться відкладати повторно, але зараз це необхідно, тому що поспіх може звести нанівець попередні досягнення у боротьбі з епідемією.

Прем’єр зазначив, що ці 4 тижні дадуть додатковий час для вакцинації ще більшої кількості людей.

"Ми будемо щоденно аналізувати дані, і якщо через два тижні дійдемо висновку, що ризик зменшився - ми залишємо можливість скасувати обмеження раніше", - сказав він.

Єдине пом’якшення, яке все ж настане з 21 червня - скасування обмеження на кількість гостей на весіллях, яке зараз становить 30 осіб. Решта обмежень продовжать діяти - так, ресторани можуть обслуговувати клієнтів лише за столами та не більше 6 осіб за одним столом; танці в приміщеннях заборонені, а на відкритих майданчиках "не рекомендуються", нічні клуби залишаються закритими.

Зібрання надворі дозволені за участі до 30 осіб, а всередині приміщень - до 6 осіб, або не більше двох домогосподарств.

У той же час, 15 тестових масових заходів для дослідження ризиків поширення вірусу відбудуться як заплановано, у тому числі у рамках Євро-2020.