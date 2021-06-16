Байден і Путін у середу проведуть саміт у Женеві

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін в середу проведуть переговори в Женеві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден прибув до Швейцарії у вівторок ввечері з Брюсселя, де він брав участь в самітах НАТО і ЄС. Путін прилетить до Женеви в середу вранці.

Зустріч пройде на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера і почнеться 14:00 за Києвом. Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою.

Розмови Путіна з Байденом віч-на-віч програмою не передбачено. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин.

По завершенні переговорів Байден і Путін проведуть окремі пресконференції.

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".