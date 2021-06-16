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Байден и Путин в среду проведут саммит в Женеве

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Байден и Путин в среду проведут саммит в Женеве

Среда, 16 июня 2021, 07:44

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин в среду проведут переговоры в Женеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байден прибыл в Швейцарию во вторник вечером из Брюсселя, где он принимал участие в саммитах НАТО и ЕС. Путин прилетит в Женеву в среду утром.

Встреча пройдет на вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера и начнется 14:00 по Киеву. Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.

Разговора Путина с Байденом "один на один" программой не предусмотрено. Ожидается, что переговоры продлятся 4-5 часов.

По завершении переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления обоих лидеров.

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

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