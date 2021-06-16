МВС Німеччини заявило про посилення кібернападів з РФ на німецькі партії і фонди

В останні тижні активізувалися атаки "кіберагентів" з Росії на політичні партії та фонди в Німеччині.

Це випливає з засекреченого ситуаційного звіту про гібридні загрози міністерства внутрішніх справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Звіт потрапив у розпорядження тележурналу Kontraste телеканалу ARD, витяги з документа він оприлюднив у вівторок.

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Як випливає з доповіді, у більшості випадків мова йшла про атаки методом підбору пароля на облікові записи електронної пошти. При цьому метою дій "кіберагентів" було отримання доступу до конфіденційних даних.

МВС Німеччини розцінює подібні напади як "серйозну загрозу" на тлі майбутніх виборів в Бундестаг.

При цьому міністерство побоюється, що перехоплення даних може служити не тільки для шпигунства, але і спеціально використовуватися для операцій впливу і дезінформації з метою впливу на вибори в Німеччині в інтересах Росії.

Автори доповіді також стверджують, що журналісти російського каналу RT своїм висвітленням виборів в землі Саксонія-Ангальт могли "сприяти втраті довіри до інститутів", діючи при цьому не напряму і "без сенсаційних яскравих звинувачень".

Президент німецького Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій (BSI) Арне Шенбом раніше попередив про загрози можливих маніпуляцій на запланованих у вересні виборах в Бундестаг.