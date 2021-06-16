МВД Германии заявило об усилении кибератак из РФ на немецкие партии и фонды

В последние недели активизировались атаки "киберагентов" из России на политические партии и фонды в Германии.

Это следует из засекреченного ситуационного отчета о гибридных угрозах Министерства внутренних дел Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Отчет попал в распоряжение тележурнала Kontraste телеканала ARD, выдержки из документа он обнародовал во вторник.

Читайте также Партия Меркель победила на региональных выборах в Германии

Как следует из доклада, в большинстве случаев речь шла об атаках методом подбора пароля к учетным записям электронной почты. При этом целью действий "киберагентов" было получение доступа к конфиденциальным данным.

МВД Германии расценивает подобные нападения как "серьезную угрозу" на фоне предстоящих выборов в Бундестаг.

При этом министерство опасается, что перехват данных может служить не только для шпионажа, но и специально использоваться для операций влияния и дезинформации с целью влияния на выборы в Германии в интересах России.

Авторы доклада также утверждают, что журналисты российского канала RT своим освещением выборов в земле Саксония-Анхальт могли "способствовать потере доверия к институтам", действуя при этом не напрямую и "без сенсационных ярких обвинений".

Президент немецкого Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) Арне Шенбом ранее предупредил об угрозах возможных манипуляций на предстоящих в сентябре выборах в Бундестаг.