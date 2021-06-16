В уряді анонсували оновлення ЗВТ з Північною Македонією

До кінця літа 2021 року Україна та Північна Македонія можуть оновити угоду про вільну торгівлю, що може означати, серед іншого, зменшення мит на сільськогосподарську продукцію.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, пише " "Європейська правда".

За його словами, 16 червня відбулось третє засідання міжурядової комісії двох країн - після 12 років перерви - за підсумками якого підписали угоди про співпрацю у сфері карантину і захисту рослин та співпрацію у молодіжній сфері.

"І це ще не все - цього літа ми підпишемо оновлення угоди про вільну торгівлю, якій виконується вже 20 років. Зменшимо мита на аграрну продукцію (промисловість давно без мит торгує) і запровадимо діагональну кумуляцію в рамках Панєвромеду (Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження - Ред.)", - зазначив Тарас Качка.

Як відомо, також уряд готує угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною.