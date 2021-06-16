В правительстве анонсировали обновление ЗСТ с Северной Македонией

К концу лета 2021 года Украина и Северная Македония могут обновить соглашение о свободной торговле, что может означать, среди прочего, уменьшение пошлин на сельскохозяйственную продукцию.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

По его словам, 16 июня состоялось третье заседание межправительственной комиссии двух стран - после 12 лет перерыва, по итогам которого подписали соглашения о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений и сотрудничестве в молодежной сфере.

"И это еще не все - этим летом мы подпишем обновление соглашения о свободной торговле, которое выполняется уже 20 лет. Уменьшим пошлины на аграрную продукцию (промышленность давно без пошлин торгует) и введем диагональную кумуляцию в рамках Пан-Евро-Мед (Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. - Ред.)", - отметил Тарас Качка.

Как известно, также правительство готовит соглашение о зоне свободной торговли с Турцией.