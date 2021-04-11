Зеленський та Ердоган домовилися про кроки, що наблизять підписання угоди про ЗВТ

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про "аудит" суперечливих питань у майбутній угоді про зону вільної торгівлі між країнами, що має відкрити шлях до її підписання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке, оприлюдненому Офісом президента України за підсумками зустрічі лідерів у Стамбулі.

Володимир Зеленський сказав, що угода про вільну торгівлю між країнами може суттєво наростити її обсяги, проте "це відповідальний крок і він має бути зроблений у відповідності з національними інтересами кожної зі сторін".

Він зазначив, що сторони домовилися про проведення предметного аудиту всіх спірних моментів відповідними установами задля пошуку взаємного компромісу, який відкриє шлях до підписання цього важливого документа.

Президент Туреччини висловив сподівання, що угоду буде підписано якнайшвидше і це дозволить збільшити обсяг торгівля до 10 млрд доларів.

Нагадаємо, 10 квітня Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини.

Зустріч президентів проходила у палаці Хубер у Стамбулі в закритому режимі без преси. Після неї відбулося дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня.

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Про підсумки жовтневого візиту Зеленського до Туреччини читайте у статті: Без вільної торгівлі, але з контрактами в оборонці: про що домовився Зеленський у Стамбулі