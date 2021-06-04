Німецькі війська виходять з Афганістану з 65 тисячами банок пива

Бундесверу під час виходу з Афганістану, ймовірно, доведеться переправити до Німеччини десятки тисяч банок пива, ящиків вина і шампанського.

Про це у п’ятницю повідомив німецький журнал Spiegel, пише "Європейська правда".

За останні кілька днів логісти військ вже завантажили 29 піддонів з майже 65 тисячами банок пива і радлера (слабоалкогольний пивний напій – Ред.), а також 340 пляшками вина і шампанського.

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Запаси алкоголю не можуть бути використані, оскільки командувач Ансгар Мейєр ввів загальну заборону на вживання алкоголю для німецьких солдатів через ризики під час останньої фази виведення військ.

З юридичних і релігійних причин, на думку оперативного командування, не може бути і мови про продаж алкоголю або передачу його місцевій армії.

Таким чином, близько 22 500 літрів пива, вина і шаспанського необхідно повернути до Німеччини літаком або утилізувати на місці. Рішення щодо цього ухвалять у найближчі дні.

Як повідомлялося, українські вантажні літаки компанії "Антонов" залучені до перевезення військової техніки Німеччини з Афганістану.

Бундесвер в цей час залишає Афганістан в рамках виведення військ НАТО. В рамках місії Альянсу "Рішуча підтримка" німецька армія надала другий за чисельністю контингент після США.

США та НАТО почали виводити своїх військових з країни у кінці квітня 2021 року.