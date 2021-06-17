У Бельгії місяць шукають озброєного ультраправого військового, витратили 650 тисяч євро

Бельгійський уряд стикається з кризою після того, як з'ясувалося, що озброєний ультраправий військовий, якого вже місяць шукають після втечі зі зброєю, був визначений службами безпеки як "серйозна загроза".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

46-річний Юрген Конінгс зник 17 травня, забравши з казарми чотири протитанкові ракетні установки, пістолет-кулемет і бронежилет.

Тепер в офіційному звіті на 35 сторінках з'ясувалося, що орган військової розвідки, який аналізує загрози тероризму та екстремізму в Бельгії, 17 лютого оцінив Конінгса як серйозну загрозу третього рівня. Найвищий рівень загрози - чотири. Інформація була передана військовій розвідці, але, схоже, проігнорована.

Офіційний звіт генерал-майора Пітера Девогеларе мав обговорити оборонний комітет федерального парламенту Бельгії в середу вдень, причому головне занепокоєння полягало в тому, як чоловік, якого вважають державною загрозою третього рівня, зміг вийти з казарми з таким арсеналом зброї.

Однак ця сесія була відкладена через витік звіту до газети Le Soir, яка також повідомила, що на безрезультатні пошуки Конінгса вже витратили 650 000 євро грошей платників податків, в тому числі призначені на доплати для солдатів за службу у вихідні, броньовану техніку та використання бойового вертольота NH90.

Пошуки солдата, який мав відомі та тісні зв’язки з фламандським крайніми правими, зосереджувались на лісі Дільзербос та сусідньому національному парку недалеко від курорту в муніципалітеті Ділзен-Стоккем поблизу бельгійсько-голландського кордону.

Його автомобіль Audi Q5 знайшли незабаром після зникнення. Чотири протитанкові реактивні установки були в машині. Однак виявлення минулого тижня боєприпасів свідчить про те, що Конінгс все ще має рушницю, пістолет-кулемет та пістолет.