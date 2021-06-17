В Бельгии месяц ищут вооруженного ультраправого военного, потратили уже 650 000 евро

Бельгийское правительство сталкивается с кризисом после того, как выяснилось, что вооруженный ультраправый военный, которого уже месяц ищут после побега с оружием, был определен службами безопасности как "серьезная угроза".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

46-летний Юрген Конингс исчез 17 мая, забрав из казармы четыре противотанковые ракетные установки, пистолет-пулемет и бронежилет.

Теперь в официальном отчете на 35 страницах выяснилось, что орган военной разведки, анализирующий угрозы терроризма и экстремизма в Бельгии, 17 февраля оценил Конингса как серьезную угрозу третьего уровня. Самый высокий уровень угрозы - четвертый. Информация была передана военной разведке, но, похоже, проигнорирована.

Официальный отчет генерал-майора Питера Девогеларе должен был обсудить оборонный комитет федерального парламента Бельгии в среду днем, причем главное беспокойство заключалось в том, как человек, которого считают государственной угрозой третьего уровня, смог выйти из казармы с таким арсеналом оружия.

Однако эта сессия была отложена из-за утечки отчета в газету Le Soir, которая также сообщила, что на безрезультатные поиски Конингса уже потратили 650 000 евро денег налогоплательщиков, в том числе предназначенные на доплаты для солдат за службу в выходные, бронированную технику и использование боевого вертолета NH90.

Поиски военного, имевшего тесные связи с фламандским ультраправыми, сосредоточены на лесе Дильзербос и соседнем национальном парке недалеко от курорта в муниципалитете Дилзен-Стокке вблизи бельгийско-голландской границы.

Его автомобиль Audi Q5 нашли вскоре после исчезновения. Четыре противотанковые реактивные установки были в машине. Однако выявленные на прошлой неделе боеприпасы свидетельствуют о том, что у Конингса все еще остаются ружье, пистолет-пулемет и пистолет.