У Північній Ірландії уникли дострокових виборів через мовне питання

Асамблея Північної Ірландії затвердила нових першого міністра та заступника першого міністра після обіцянки Лондона допомогти ухвалити законопроєкт про ірландську мову, що відвернуло загрозу дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC та The Guardian.

Демократична юніоністська партія (DUP) та їхні ідейні опоненти Шинн Фейн заявили, що готові затвердити нових першого міністра і заступника, офіційне затвердження в асамблеї вже відбулося.

Нагадаємо, Шинн Фейн блокувала висування кандидатури заступника міністра від своєї партії, доки не отримають обіцянки щодо ухвалення законопроєкту про ірландську мову вже найближчим часом. У Шинн Фейн стверджують, що цей проєкт закону забезпечить більш рівноправні умови для ірландської мови та культури, тоді як юніоністи вважають, що питання мови "перетворюють на зброю", аби розмивати відчуття, що регіон входить до складу Британії.

Прорив у перемовинах стався після того, як центральний британський уряд пообіцяв запровадити цей закон, якщо Стормонт (асамблея Північної Ірландії) не зробить цього до кінця вересня.

"Після інтенсивних перемовин з партіями можу підтвердити, що якщо закон не буде прийнятий до кінця вересня, уряд Британії проведе його через парламент. Якщо в цьому виникне необхідність, ми запровадимо цей закон у жовтні", - сказав секретар з питань Північної Ірландії Брендон Левітс.

Серед іншого, закон передбачає утворення посад уповноваженого з питань ірландської мови та ольстерсько-шотландської мови, а також Офісу ідентичності та культурного самовираження.

Лідер DUP, втім, ухилився від відповіді, чи він підтримає зусилля для того, щоб закон був прийнятий все ж асамблеєю Північної Ірландії.

Прем’єр Ірландії Міхал Мартін привітав домовленість, зазначивши, що стабільність уряду Північній Ірландії убезпечує мир на острові.

Нагадаємо, черговий виток політичної кризи у Північній Ірландії почався зі зміною лідерства у DUP (зміщенням Арлін Фостер) та її відставкою з посади першого міністра. Відтак у відставку пішла і її заступниця, яка за правилами розподілу влади має бути з Шинн Фейн.

У Шинн Фейн скористалися цією нагодою та заявили, що не вноситимуть від себе кандидатуру заступника - а отже, блокуватимуть призначення нового уряду, доки не отримають DUP від політичної обіцянки щодо закону про мову. Якби за тиждень питання не вирішилось, у Північній Ірландії мали відбутись дострокові вибори - всього за 17 місяців з початку роботи уряду після попередньої кризи.

Як варіант виходу з кризи, Шинн Фейн запропонували схвалити мовний закон "в обхід" Белфаста - на що у підсумку і погодився Лондон.

Зміни в уряді сталися на тлі загального загострення невдоволення юніоністів Північної Ірландії ситуацією, що склалася після виходу Британії з ЄС, зокрема тим, що за умовами угоди з'явився митний кордон між Північною Ірландією та рештою Британії.

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