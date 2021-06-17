В Северной Ирландии избежали досрочных выборов из-за языкового вопроса

Ассамблея Северной Ирландии утвердила новых первого министра и заместителя первого министра после договоренности между ключевыми политсилами по законопроекту об ирландском языке, что сняло угрозу досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и The Guardian.

Демократическая юнионистская партия (DUP) и их идейные оппоненты Шинн Фейн заявили, что готовы принять новых первого министра и заместителя, официальное утверждение в ассамблее уже произошло.

Напомним, Шинн Фейн блокировали выдвижение кандидатуры заместителя министра от своей партии, пока не получат обещания по принятию законопроекту об ирландском языке в ближайшее время.

Прорыв в переговорах произошел после того, как центральное британское правительство пообещало ввести этот закон, если Стормонт (ассамблея Северной Ирландии) не сделает этого до конца сентября.

"После интенсивных переговоров с партиями могу подтвердить, что если закон не будет принят до конца сентября, правительство Великобритании проведет его через парламент. Если в этом возникнет необходимость, мы введем этот закон в октябре", - сказал секретарь по вопросам Северной Ирландии Брэндон Левитс.

Среди прочего, закон предусматривает создание должностей уполномоченного по вопросам ирландского языка и ольстерско-шотландского языка, а также Офиса идентичности и культурного самовыражения.

Лидер DUP, впрочем, уклонился от ответа, поддержит ли он усилия для того, чтобы закон все же был принят ассамблеей Северной Ирландии.

Премьер Ирландии Михал Мартин приветствовал договоренность, отметив, что стабильность правительства Северной Ирландии защищает мир на острове.

Напомним, очередной виток политического кризиса в Северной Ирландии начался с изменением лидерства в DUP (смещением Арлин Фостер) и ее отставкой с должности первого министра. Поэтому в отставку ушла и ее заместитель, которая по правилам распределения власти должно быть из Шинн Фейн.

В Шинн Фейн воспользовались этой возможностью и заявили, что не будут вносить от себя кандидатуру заместителя - а значит, блокировать назначение нового правительства, - пока не получат от DUP политического обещания относительно закона о языке. Если бы за неделю вопрос не решился, в Северной Ирландии должны были состояться досрочные выборы.

Как вариант выхода из кризиса, Шинн Фейн предложили принять языковой закон "в обход" Белфаста - на что в итоге и согласился Лондон.

Изменения в правительстве произошли на фоне общего обострения недовольство юнионистов Северной Ирландии ситуацией, сложившейся после выхода Британии из ЕС, в частности тем, что по условиям соглашения появилась таможенная граница между Северной Ирландией и остальной Великобританией.

Читайте также: Неизбывный Brexit: почему Британия снова пошла на конфликт с ЕС,

а также: Удержать Белфаст: почему Британии все труднее сохранить в своем составе Северную Ирландию.