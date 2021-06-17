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Грузія скасувала вимогу тесту для малих дітей туристів-іноземців

Четвер, 17 червня 2021, 15:36

Грузія оновила правила в’їзду до країни для іноземних туристів. Серед іншого, для дітей віком до 10 років більше не вимагається надавати негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

В уряді заявили, що такі зміни стимулюють родинні туристичні поїздки до Грузії. 

До списку країн, з яких тепер можна приїхати до Грузії з негативним ПЛР-тестом  і повторним на місці, збільшили ще на 10 - додавши Сан-Марино, Монако, Сербію, Ісландію, Ліхтенштейн, Чорногорію, Андорру, Албанію, Північну Македонію та Боснію і Герцеговину. 

Ще раніше Грузія відкрилася для громадян та резидентів країн ЄС, Британії, Швейцарії, Норвегії, а також України, Білорусі, Росії, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Ізраїлю, США і Канади, Китаю та ще низки країн Близького і Далекого Сходу. 

Окрім двох негативних ПЛР-тестів, підставою для в’їзду може бути також довідка про повний курс вакцинації від коронавірусу вакциною будь-якого типу. 

Для щеплених туристів вимоги різні залежно від маршруту прибуття: у разі прильоту достатньо самої довідки про щеплення, але для в’їзду через сухопутні кордони або порти необхідно мати також негативний результат ПЛР-тесту.

Зміни набули чинності з 16 червня. 

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а також З дітьми на море: які країни та з якими вимогами відкриті для туристів у 2021 році.

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