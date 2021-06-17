Грузія скасувала вимогу тесту для малих дітей туристів-іноземців
Грузія оновила правила в’їзду до країни для іноземних туристів. Серед іншого, для дітей віком до 10 років більше не вимагається надавати негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
В уряді заявили, що такі зміни стимулюють родинні туристичні поїздки до Грузії.
До списку країн, з яких тепер можна приїхати до Грузії з негативним ПЛР-тестом і повторним на місці, збільшили ще на 10 - додавши Сан-Марино, Монако, Сербію, Ісландію, Ліхтенштейн, Чорногорію, Андорру, Албанію, Північну Македонію та Боснію і Герцеговину.
Ще раніше Грузія відкрилася для громадян та резидентів країн ЄС, Британії, Швейцарії, Норвегії, а також України, Білорусі, Росії, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Ізраїлю, США і Канади, Китаю та ще низки країн Близького і Далекого Сходу.
Окрім двох негативних ПЛР-тестів, підставою для в’їзду може бути також довідка про повний курс вакцинації від коронавірусу вакциною будь-якого типу.
Для щеплених туристів вимоги різні залежно від маршруту прибуття: у разі прильоту достатньо самої довідки про щеплення, але для в’їзду через сухопутні кордони або порти необхідно мати також негативний результат ПЛР-тесту.
Зміни набули чинності з 16 червня.
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