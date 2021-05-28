З дітьми на море: які країни та з якими вимогами відкриті для туристів у 2021 році

Літня відпустка наближається! Напрямів для подорожей, відкритих для українців у 2021 році, буде трохи менше, ніж до пандемії, але вони є, при цьому можливостей для повноцінної відпустки значно більше, ніж торік. Цей текст розповість, які країни відкриті для туристів з України, у тому числі без тестів на коронавірус або без завершеної вакцинації.

Але передусім ця стаття про те, як виїхати за кордон з дітьми. Відпустка з наймолодшими членами родини потребує більше документів. Деякі з них були необхідні й до початку пандемічних обмежень; нагадаємо і про них.

Отже, якщо ви вирішили запланувати родинну відпустку і підготуватися до неї, це відео – для вас, а у тексті ми пояснимо правила детальніше. І звісно ж, як і обіцяли, наведемо перелік країн, відкритих для українських туристів з дітьми!

Які документи брати для подорожі з дитиною?

У цьому розділі ми зібрали вимоги, які не змінилися від початку пандемії, але вони все одно важливі – тож нагадаємо та поділимося тонкощами, які можуть стати у пригоді, навіть якщо ви вже подорожували з дитиною та знаєте правила.

Очевидна річ: якщо подорожуєте літаком, то має бути квиток на літак (окремий квиток, нагадаємо, має бути навіть у немовляти!). Але коли купуєте квиток, зверніть увагу на норми багажу.

Для дітей до 12 років, а особливо для немовлят до двох років, для яких у літаку не резервують окремого місця (маленька дитина має бути на руках у батька чи матері, пристебнута спеціальним ременем, який дасть стюардеса), авіакомпанії зазвичай передбачають менші дозволені норми багажу – як ручної поклажі, яку беруть у салон, так і валізи, яку треба здавати на реєстрації. З іншого боку, складаний дитячий візок більшість авіакомпаній дозволяють перевозити безкоштовно. Але це обов’язково треба перевірити наперед, щоби не було неприємних несподіванок в аеропорту.

Наступний пункт – закордонний паспорт дитини . Нагадаємо, нині окремі паспорти видають навіть найменшим немовлятам. Старі схеми із "вписуванням дітей у паспорт мами/батька" чи "вклеюванням фотокартки у паспорти батьків" вже не працюють. Навіть якщо у вас зберігся старий "загран" із записом про дитину, вас не випустять з країни.

Важлива деталь: перевірте термін дії дитячого паспорта і не чекайте, доки він спливатиме. Переважна більшість держав (включаючи туристичні напрямки, як-от Туреччина, Єгипет чи країни ЄС) забороняють в'їзд, якщо до завершення терміну дії вашого паспорта лишається менше шести місяців. Нагадаємо, що дітям оформлюють лише "короткі" паспорти, з чотирирічним терміном дії, тож по факту дитячі паспорти "закінчуються" дуже часто.

Ще один документ, про який батьки часом забувають – це свідоцтво про народження . Його немає у списку обов’язкових, але ми дуже, дуже рекомендуємо його взяти. Бо на практиці іноді виявляється, що без нього кордон з дитиною не перетнути!

Пояснюємо чому.

Виїзд дитини з батьками і без батьків

Річ у тім, що дитина двох громадян України може виїжджати за кордон лише у супроводі обох батьків, або ж з нотаріально завіреним дозволом на виїзд, якщо хтось із батьків не їде з нею. Це не суто українське правило, точно така норма діє в усіх інших державах, і його мета – запобігти можливому викраденню дитини (у тому числі її родичами) без батьківського дозволу.

Але як перевірити, що ось ці двоє людей, які їдуть з дитиною – це справді її батько й матір, а не, припустимо, рідна тітка чи дядько з тим самим прізвищем? Єдиний документ, який це підтверджує – це свідоцтво про народження. І якщо прикордонник матиме сумнів у цьому (наприклад, почує від дитини щось "не те"), то має право вимагати від батьків свідоцтво.

А якщо жінка після шлюбу залишила старе прізвище, то проблеми при перетині кордону без свідоцтва про народження дитини просто гарантовані.

На щастя, прикордонники часто йдуть назустріч, їх вдається переконати, навіть якщо ви забули свідоцтво (автор цих рядків має такий досвід). Але повірте, воно того не варте. Краще потурбуватися про документи заздалегідь. Тим більше, що є лайфхак: можна завантажити свідоцтво про народження дитини у додаток "Дія" в телефоні, і воно завжди буде з вами.

Дуже коротко наголосимо також на тому, що якщо дитина їде за кордон з одним із батьків (а тим більше – взагалі без батьків, наприклад з бабусею), то нотаріальний дозвіл на виїзд є необхідним. І це стосується також батьків, які розлучені. Ті, хто стикався із цим, знає, що це може створити купу проблем, якщо колишній чоловік або дружина не дає права на виїзд дитини. Втім, в останні роки з’явилися правила, що полегшують виїзд з дітьми на відпочинок і для такої категорії – зокрема, у разі, якщо другий з батьків уникає сплати аліментів.

Що змінила пандемія? Ковід-тести для дітей для виїзду за кордон

Та всі ці правила діяли й раніше.

Нині, через пандемію, з’явилися нові вимоги до подорожей з дітьми, які відмінні країна від країни. Головним чином йдеться про вимогу здавати ПЛР-тест, і на ній варто зупинитися.

Більшість з наших читачів вже здавали ПЛР-тести, а хто не здавав, то чув або бачив, як це відбувається. Процедура – не з приємних, а для дітей і поготів (у нашому відео ми показали, як збирають мазки у дітей для тесту). І якщо дорослішим дітям можна пояснити та попросити потерпіти, то малюкам це точно не сподобається.

Ви спитаєте, навіщо тестувати дітей, якщо їхні батьки мають негативний тест? Це правильне запитання, і ми не маємо на нього відповіді. Але такими є правила. Наприклад, Грузія взагалі не обмежує вік дітей, для яких діє вимога про наявність ПЛР-тесту. Це означає, що за законом навіть немовлята повинні мати негативний тест – інакше не мають права в’їзду до Грузії. "Європейській правді" відомі випадки, коли всій родині через це відмовляли у посадці на літак (адже не поїдеш за кордон, лишивши малюка в Києві!).

І питання не конкретно в Грузії – це лише ілюстрація того, що треба перевіряти вимогу про наявність тестів, коли подорожуєте з дітьми. Так, для в’їзду в Єгипет можна не здавати тести дітям, яким ще не виповнилося шести років. У Грецію – тим, кому немає п'яти.

Тож якщо ваша дитина старша за цей поріг, і ви не впевнені, як вона поставиться до процедури тестування – подумайте над тим, щоби обрати інший напрямок, доступний для подорожей без додаткових умов. Тим більше, що таких варіантів відпочинку за кордоном не бракує.

Які країни відкриті для туристів з України?

Відразу зауважимо, цей перелік не повний, бо є чимало далеких або екзотичних країн, де чекають усіх туристів. Наприклад, танзанійський острів Занзібар, Гаїті в Карибському басейні чи, скажімо, бідна західноафриканська держава Того, куди можуть поїхати відчайдушні любителі екзотики, не вимагають тестів навіть у дорослих.

Але ця стаття передусім – про відпочинок з дітьми, тому розповімо про найближчі до нас туристичні держави.

Отже, хто дозволяє поїздки взагалі без тестів та вакцинації або інших довідок, що їх заміняють?

Це передусім Туреччина – один із найпопулярніших серед українців туристичних напрямків. Щоправда, і тут, і у низці наступних країн треба заповнити електронну форму перед поїздкою – але це робиться швидко і безоплатно. Ще два варіанти країн для морського відпочинку з вільним для туристів в’їздом – Чорногорія та сусідня з нею Албанія. Для тих, хто любить гори та озера, а не море, є також варіант поїхати без тесту до Північної Македонії.

Цим перелік "безтестових держав" вичерпується.

Відразу наголосимо: подорож до країни, яка не тестує туристів – це також певний ризик, але рішення кожен ухвалює сам для себе (зрештою, на вході до метро у Києві тести також не перевіряють, а шанси контакту з хворим там чималі).

Але зі свіжим негативним тестом (не забудьте, його треба перекласти англійською – це роблять усі лабораторії!) для вас відкривається набагато більше варіантів. Деякі з цих держав, як альтернативу, приймають туристів з довідкою про перенесений ковід (у разі, якщо у вас залишився позитивний ПЛР-тест, також перекладений англійською!).

По суті, зараз для туристів з тестами відкрита більшість держав світу в Африці та Америці. А от Європа відстає. А саме цей регіон найцікавіший, коли йдеться про відпустку з малюками (щоби переліт був не надто важким).

Морський відпочинок з дітьми за ПЛР-тестом також відкритий для українців. Наших туристів чекають у Греції та на Кіпрі, у Хорватії та в Болгарії, в Єгипті та в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Є також сподівання, що влітку працюватиме також наземний коридор для проїзду на балканські курорти автомобілем (як було торік – наприклад, через Угорщину), але зараз із цим ясності немає.

Інші шенгенські морські курорти наразі лишаються закриті для звичайних туристів, окрім тих, хто може надати довідку про вакцинацію. Шанси на відкриття улітку залишаються, але дуже невисокі. Детальніше про умови в’їзду до Шенгену, а також до Греції, яка єдиною повноцінно відкрилася для українців, читайте в окремому матеріалі ЄвроПравди.

Тих туристів, хто шукає не пляжний відпочинок, за наявності тесту чекають також за більш екзотичними напрямками: у Боснії та Герцоговині, в Сербії, у Вірменії тощо.

Словом, обирати є з чого. Тож готуйтеся до відпочинку – але спершу поділіться цим текстом із друзями. І обов’язково підпишіться на наш відеоканал;)

Автор: Сергій Сидоренко

редактор "Європейської правди"