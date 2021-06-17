Грузия отменила требование теста для маленьких детей туристов

Грузия обновила правила въезда в страну для иностранных туристов. Среди прочего, для детей до 10 лет больше не требуется предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В правительстве заявили, что такие изменения стимулируют родственные туристические поездки в Грузию.

В список стран, из которых теперь можно приехать в Грузию с негативным ПЦР-тестом и повторным на месте, увеличили еще на 10 - добавив Сан-Марино, Монако, Сербию, Исландию, Лихтенштейн, Черногорию, Андорру, Албанию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину.

Еще ранее Грузия открылась для граждан и резидентов стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, а также Украины, Беларуси, России, Молдовы, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции, Израиля, США и Канады, Китая и еще ряда стран Ближнего и Дальнего Востока.

Помимо двух отрицательных ПЦР-тестов, основанием для въезда может быть также справка о полном курсе вакцинации от коронавируса вакциной любого типа.

Для привитых туристов требования различны в зависимости от маршрута прибытия: в случае прилета достаточно одной справки о прививках, но для въезда через сухопутные границы или порт необходимо иметь также отрицательный результат ПЦР-теста.

Изменения вступили в силу с 16 июня.

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