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Молдовські прикордонники викрили 12 громадян з підробленими довідками про тест

Четвер, 17 червня 2021, 15:59

Молдовські прикордонники лише за останню добу викрили 12 громадян Молдови, які намагалися в’їхати до країни з фальсифікованою довідкою про негативний тест на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker, цитуючи прикордонну службу.

Інциденти зафіксували на пунктах перетину кордону у Криві, Бричанах і Скуленах (перші два - кордон з Україною, останній - з Румунією).

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Порушники, які погодилися сказати, як отримали фальшиві довідки, заявили, що купили їх у Польщі, а українські прикордонники підробку не помітили.

У Молдові за спробу в’їзду з підробленим тестом загрожують штрафи у розмірі до 32,5 тисяч леїв (майже 50 тисяч гривень) або до двох років позбавлення волі. 

Загальну кількість подібних інцидентів за останній місяць не повідомляють.

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