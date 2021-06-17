Молдавские пограничники разоблачили 12 граждан с поддельными справками о тесте
Молдавские пограничники только за последние сутки разоблачили 12 граждан Молдовы, которые пытались въехать в страну с фальсифицированной справкой об отрицательном тесте на коронавирус.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker, цитируя пограничную службу.
Инциденты зафиксировали на пунктах пересечения границы в Криве, Бричанах и Скуленах (первые два - граница с Украиной, последний - с Румынией).
Нарушители, которые согласились сказать, как получили фальшивые справки, заявили, что купили их в Польше, а украинские пограничники подделку не заметили.
В Молдове за попытку въезда с поддельным тестом грозят штрафы в размере до 32 500 леев (около 50 000 гривен), или до двух лет лишения свободы.
Общее количество подобных инцидентов за последний месяц не сообщают.