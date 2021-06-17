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Молдавские пограничники разоблачили 12 граждан с поддельными справками о тесте

Четверг, 17 июня 2021, 15:59

Молдавские пограничники только за последние сутки разоблачили 12 граждан Молдовы, которые пытались въехать в страну с фальсифицированной справкой об отрицательном тесте на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker, цитируя пограничную службу.

Инциденты зафиксировали на пунктах пересечения границы в Криве, Бричанах и Скуленах (первые два - граница с Украиной, последний - с Румынией).

Нарушители, которые согласились сказать, как получили фальшивые справки, заявили, что купили их в Польше, а украинские пограничники подделку не заметили.

В Молдове за попытку въезда с поддельным тестом грозят штрафы в размере до 32 500 леев (около 50 000 гривен), или до двух лет лишения свободы.

Общее количество подобных инцидентов за последний месяц не сообщают.

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