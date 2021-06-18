Португалія обмежує в’їзд та виїзд з Лісабона через сплеск заражень

Влада Португалії напередодні вихідних вирішила ввести суворі обмеження на в’їзд і виїзд з агломерації Лісабона, реагуючи на сплеск нових випадків захворювання COVID-19 в районі столиці.

Про це оголосила офіційна представниця уряду у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство АР.

Заборона в районі проживання близько 2,8 млн людей набуде чинності о 15:00 в п'ятницю.

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"Ми розуміємо, що (заборона на поїздки) - це непросто, і що це не те, чого хочуть люди, але ми вважаємо за необхідне захистити іншу частину країни", - сказала Маріана Вієйра да Сілва на прес-конференції.

Обмеження на поїздки є безстроковими іперіодично переглядається. Заборона не поширюється на рейси з аеропорту Лісабона, а також на службові поїздки. Пункти контролю поліції перевірятимуть мандрівників.

У Португалії спостерігається сплеск нових щоденних випадків захворювання, небачений з лютого. Влада повідомила, що 804 з 1233 нових випадків зараження, виявлених в четвер, сталися в районі Лісабона.

Експерти вважають, що в районі Лісабона поширюється досить заразний дельта-варіант коронавірусу.

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Хоча державні лікарні ще не відчувають тиску, деякі з них готуються до нових госпіталізацій COVID-19.

Міська рада Лісабона оголосила в четвер, що центри вакцинації працюватимуть сім днів на тиждень з 8:00 до 22:00 з 1 липня, щоб пришвидшити щеплення.

Також у четвер Головне управління охорони здоров'я заявило, що скорочує період між прийомом двох доз вакцини AstraZeneca з 12 до восьми тижнів на тлі появи "тривожних варіантів".

Португалія, країна з 10,3 мільйонами людей, щепила 42% свого населення першою дозою вакцини проти COVID-19. 25% вакциновані повністю.