Португалия ограничивает въезд и выезд из Лиссабона из-за всплеска заражений

Власти Португалии накануне выходных решила ввести строгие ограничения на въезд и выезд из агломерации Лиссабона, реагируя на всплеск новых случаев заболевания COVID-19 в районе столицы.

Об этом объявила официальный представитель правительства в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Запрет в районе проживания около 2,8 млн человек вступит в силу в 15:00 в пятницу.

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"Мы понимаем, что (запрет на поездки) - это непросто, и это не то, чего хотят люди, но мы считаем необходимым защитить остальную часть страны", - сказала Марианна Виейра да Силва на пресс-конференции.

Ограничения на поездки являются бессрочными и периодически пересматривается. Запрет не распространяется на рейсы из аэропорта Лиссабона, а также на служебные поездки. Пункты контроля полиции будут проверять путешественников.

В Португалии наблюдается всплеск новых ежедневных случаев заболевания, невиданный с февраля. Власти сообщили, что 804 из 1233 новых случаев заражения, выявленных в четверг, произошли в районе Лиссабона.

Эксперты считают, что в районе Лиссабона распространяется довольно заразный дельта-вариант коронавируса.

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Хотя государственные больницы еще не чувствуют давления, некоторые из них готовятся к новым госпитализациям COVID-19.

Городской совет Лиссабона объявил в четверг, что центры вакцинации будут работать семь дней в неделю с 8:00 до 22:00 с 1 июля, чтобы ускорить прививки.

Также в четверг Главное управление здравоохранения заявило, что сокращает период между приемом двух доз вакцины AstraZeneca с 12 до восьми недель на фоне появления "тревожных вариантов".

Португалия, страна с 10,3 миллионами людей, прививала 42% своего населения первой дозой вакцины против COVID-19. 25% вакцинированы полностью.