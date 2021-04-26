У Португалії вперше з серпня немає померлих від коронавірусу

За даними Головного управління охорони здоров'я, в Португалії за останню добу не зареєстровано жодного смертельного випадку, пов’язаного з COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на O Minho.

Вдруге від початку пандемії у Португалії не зареєстрували жодного померлого від коронавірусу. Перший такий день був 3 серпня минулого року.

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За останні 24 години було підтверджено 196 випадків інфекції, 326 людей одужали.

Станом на 26 квітня органи охорони здоров’я Португалії виявили 834 638 випадків інфікування та 16 965 смертей у зв’язку з коронавірусом. 793 011 осіб одужали.

Близько 20% з 10 мільйонів населення країни вакциновані однією дозою вакцини проти COVID-19 і 7% - двома дозами. Понад 90% людей у віці 80 років і старші, група з найбільшою кількістю зафіксованих смертей, були вакциновані хоча б однієї дозою.

Португалія, яка ввела локдаун в січні, почала знімати обмеження в березні і з тих пір знову відкрила деякі школи, тераси ресторанів і кафе, музеї і перукарні.