Депутата парламенту Естонії оштрафували на 400 євро за порушення самоізоляції

Депутата парламенту Естонії Айвара Кокка, який порушив правила самоізоляції на початку року, покарали штрафом в розмірі 400 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Департамент здоров'я наклав штраф в на підставі Закону про профілактику інфекційних захворювань та боротьби з ними. Сам політик не визнав себе винним.

"Департамент оцінив порушення як серйозне, оскільки така поведінка є поганим прикладом для інших і ставить під загрозу стан здоров'я народу в цілому і конкретно всіх тих, з ким він контактував", - сказав прессекретар Департаменту здоров'я Імре Каас.

Департамент здоров'я виніс рішення про штраф 10 травня, але Айвар Кокк мав можливість оскаржити це рішення до 9 червня. Однак він цього не зробив, і рішення про штраф набуло чинності. У зв'язку з цим у чиновників з'явилася можливість розкрити суму штрафу, яка досі не називалася.

В середині січня кілька членів фракції Isamaa в парламенті Естонії заразилися коронавірусом, в тому числі Айвар Кокк.

За словами генерального директора Департаменту здоров'я, він особисто зателефонував голові фракції, пояснивши йому, що інфіковані та їхні близькі контакти повинні дотримуватися самоізоляції.

У Кокка проявилися симптоми вірусного захворювання, проте він не пішов на самоізоляцію, хоча і знав, що він щонайменше знаходився в близькому контакті з зараженими. Замість цього він взяв участь в засіданні місцевих зборів, на якому йому винесли вотум недовіри як голові зборів. Перед засіданням він зустрівся з багатьма депутатами, намагаючись переконати їх проголосувати проти вотуму недовіри.

Нагадаємо, Естонія подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу та готова надати ще стільки ж.