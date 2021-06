Естонія подарує Україні до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Естонія подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу та готова надати ще стільки ж.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії.

"Ми надамо 100 тисяч доз нашій дружній країні Україні. На додачу, Естонія знайшла можливість надати ще 100 тисяч вакцин", - йдеться у заяві.

Bilaterally we will donate 100 000 doses of vaccine to our friend Ukraine 🇺🇦. In addition, Estonia found the opportunity to donate another 100 000 doses of remaining vaccines. @MFA_Ukraine @EE_Ukraine