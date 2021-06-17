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Естонія подарує Україні до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу

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Естонія подарує Україні до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Четвер, 17 червня 2021, 19:09

Естонія подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу та готова надати ще стільки ж. 

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії.

"Ми надамо 100 тисяч доз нашій дружній країні Україні. На додачу, Естонія знайшла можливість надати ще 100 тисяч вакцин", - йдеться у заяві. 

Вакцини будуть надані у рамках ініціативи з допомоги країнам "Східного партнерства" - загалом Естонія подарує партнерам 500 000 доз як гуманітарну допомогу. Як випливає з попередніх заяв, йдеться про надлишкові дози вакцини AstraZeneca.

Молдова та Грузія отримають з цієї партії по 100 тисяч доз.

Окрім того, Естонія надасть 400 тисяч доз міжнародній платформі COVAX.

Прем’єр України Денис Шмигаль подякував Естонії та своїй колезі Каї Каллас за подарунок.

Нагадаємо, раніше президет США Джо Байден пообіцяв поділитися зі світом 80 млн доз вакцини до кінця червня 2021 року. Серед країн, які отримають вакцини, буде й Україна

Зокрема, США планують надати Україні 900 тисяч доз вакцини.

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