Естонія подарує Україні до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Естонія подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу та готова надати ще стільки ж.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії.

"Ми надамо 100 тисяч доз нашій дружній країні Україні. На додачу, Естонія знайшла можливість надати ще 100 тисяч вакцин", - йдеться у заяві.

Bilaterally we will donate 100 000 doses of vaccine to our friend Ukraine 🇺🇦. In addition, Estonia found the opportunity to donate another 100 000 doses of remaining vaccines. @MFA_Ukraine @EE_Ukraine — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) June 17, 2021

Вакцини будуть надані у рамках ініціативи з допомоги країнам "Східного партнерства" - загалом Естонія подарує партнерам 500 000 доз як гуманітарну допомогу. Як випливає з попередніх заяв, йдеться про надлишкові дози вакцини AstraZeneca.

Молдова та Грузія отримають з цієї партії по 100 тисяч доз.

Окрім того, Естонія надасть 400 тисяч доз міжнародній платформі COVAX.

Прем’єр України Денис Шмигаль подякував Естонії та своїй колезі Каї Каллас за подарунок.

Дякую Естонії 🇪🇪 та ПМ @kajakallas за рішення надати Україні 🇺🇦 200 тис. доз вакцини проти #COVID19. Цінуємо підтримку наших партнерів. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 17, 2021

Нагадаємо, раніше президет США Джо Байден пообіцяв поділитися зі світом 80 млн доз вакцини до кінця червня 2021 року. Серед країн, які отримають вакцини, буде й Україна.

Зокрема, США планують надати Україні 900 тисяч доз вакцини.