Депутата парламента Эстонии оштрафовали на 400 евро за нарушение самоизоляции

Депутата парламента Эстонии Айвара Кокка, который нарушил правила самоизоляции в начале года, наказали штрафом в размере 400 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Департамент здоровья наложил штраф на основании Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбы с ними. Сам политик не признал себя виновным.

"Департамент оценил нарушения как серьезное, поскольку такое поведение является плохим примером для других и ставит под угрозу здоровье народа в целом и конкретно всех тех, с кем он контактировал", - сказал пресс-cекретарm Департамента здоровья Имре Каас.

Департамент здоровья вынес решение о штрафе 10 мая, но Айвар Кокк имел возможность обжаловать это решение до 9 июня. Однако он этого не сделал, и решение о штрафе вступило в силу. В связи с этим у чиновников появилась возможность раскрыть сумму штрафа, которую до сих пор не называли.

В середине января несколько членов фракции Isamaa в парламенте Эстонии заразились коронавирусом, в том числе Айвар кокки.

По словам генерального директора Департамента здоровья, он лично позвонил председателю фракции, объяснив ему, что инфицированные и их близкие контакты должны соблюдать самоизоляцию.

У Кокка проявились симптомы вирусного заболевания, однако он не пошел на самоизоляцию, хотя и знал, что он по меньшей мере находился в близком контакте с зараженными. Вместо этого он принял участие в заседании местных собраний, на котором ему вынесли вотум недоверия как председателю собрания. Перед заседанием он встретился со многими депутатами, пытаясь убедить их проголосовать против вотума недоверия.

Напомним, Эстония подарит Украине 100 000 доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.