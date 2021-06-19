Австрія подарує 1 млн доз вакцини від коронавірусу Західним Балканам

Австрія передасть мільйон доз вакцин від коронавірусу країнам Західних Балкан.

Про це заявив канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

"Ми доставимо мільйон доз вакцин з Австрії на Західні Балкани із серпня до кінця року", - сказав Курц журналістам після зустрічі з представниками Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

Речник уряду пізніше додав, що переважно це будуть дози вакцини AstraZeneca, і що подальші подробиці, включаючи те, хто їх отримає, ще мають бути вирішені.

"Ми зможемо подолати цю пандемію лише тоді, коли її подолають усі країни Європи та за її межами", - сказав Курц.

Майже половина з 9 мільйонів жителів в Австрії вже отримала принаймні одну дозу, тоді як чверть повністю щеплена.

У квітні Австрія і Словенія пообіцяли Чеській Республіці тисячі доз вакцин проти коронавірусу після критики Брюсселя щодо відмови допомагати партнерам з ЄС, які більше потребують вакцини.

Нагадаємо, Естонія подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу та готова надати ще стільки ж.