Австрия подарит 1 млн доз вакцины от коронавируса Западным Балканам

Австрия передаст миллион доз вакцины от коронавируса странам Западных Балкан.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Мы доставим миллион доз вакцин из Австрии на Западные Балканы с августа до конца года", - сказал Курц журналистам после встречи с представителями Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

Представитель правительства позже добавил, что в основном это будут дозы вакцины AstraZeneca, и дальнейшие подробности, включая то, кто их получит, еще должны быть решены.

"Мы сможем преодолеть эту пандемию только тогда, когда ее преодолеют все страны Европы и за ее пределами", - сказал Курц.

Почти половина из 9 млн жителей в Австрии уже получила по крайней мере одну дозу, тогда как четверть полностью привита.

В апреле Австрия и Словения пообещали Чешской Республике тысячи доз вакцин против коронавируса после критики Брюсселя об отказе помогать партнерам по ЕС, которые больше нуждаются вакцины.

Напомним, Эстония подарит Украине 100 000 доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.