У Сербії стався новий потужний вибух на заводі боєприпасів, де нещодавно була пожежа

У сербському місті Чачак ввечері 19 червня стався потужний вибух на заводі боєприпасів, двоє працівників отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Вибух стався на підприємстві оборонної промисловості "Слобода" в Чачаку, більшість акцій якого належать державі. На підприємстві працює близько 2000 робітників. Завод займається виробництвом зброї, переважно боєприпасів різного калібру для артилерійської зброї.

Потужний вибух з великим "грибом" стався о 19.50 за місцевим часом. Детонація відбулася приблизно в кілометрі від виробничих приміщень, в одному зі складів. Вибуха хвиля вибила вікна, внаслідок чого було отримали травми двоє працівників. Після цього вибуху було декілька менших.

Kod nas u Čačku jezivo, nikada veća eksplozija, bacilo me sa kreveta, osetili su ljudi u Guči 25km odavde. Ovo je užas. Sloboda je opet eksplodirala pic.twitter.com/HnEbznqKnv — Slavica Petrovska (@SlavicaPetrovs1) June 19, 2021

Мешканців близько 150 будинків на прилеглій до заводу території евакуювали у безпечну зону. Місто організувало приймальний пункт для тих, хто не мав можливості переночувати у родичів чи друзів.

Пожежу, що почалась внаслідок вибухів, на ранок неділі загасили.

"Пожежа була локалізована, ліквідована, і поки що немає жодних ознак того, що трапиться щось нове, але ми вжили всіх необхідних заходів", - заявив журналістам заступник мера міста Мірослав Петрович.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на цьому ж заводі сталася пожежа на складі готової продукції, де зберігалися боєприпаси. Спостерігалася значна детонація, але ніхто не постраждав. 7 червня були зафіксовані нові загоряння.