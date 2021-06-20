В Сербии произошел новый мощный взрыв на заводе боеприпасов, где недавно был пожар

В сербском городе Чачак вечером 19 июня произошел мощный взрыв на заводе боеприпасов, двое сотрудников получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Взрыв произошел на предприятии оборонной промышленности "Слобода" в Чачаке, большинство акций которого принадлежат государству. На предприятии работает около 2000 человек. Завод занимается производством преимущественно боеприпасов различного калибра для артиллерийского оружия.

Kod nas u Čačku jezivo, nikada veća eksplozija, bacilo me sa kreveta, osetili su ljudi u Guči 25km odavde. Ovo je užas. Sloboda je opet eksplodirala pic.twitter.com/HnEbznqKnv — Slavica Petrovska (@SlavicaPetrovs1) June 19, 2021

Мощный взрыв с большим "грибом" произошел в 19.50 по местному времени. Детонация произошла примерно в километре от производственных помещений, в одном из складов. Взрывная волна выбила окна, в результате чего было получили травмы двое сотрудников. После этого взрыва было несколько меньших.

Жителей около 150 домов на прилегающей к заводу территории эвакуировали в безопасную зону. Город организовал приемный пункт для тех, кто не имел возможности переночевать у родственников или друзей.

Пожар, начавшийся в результате взрывов, на утро воскресенья потушили.

"Пожар был локализован, ликвидирован, и пока нет никаких признаков того, что случится что-то новое, но мы приняли все необходимые меры", - заявил журналистам заместитель мэра города Мирослав Петрович.

Напомним, в ночь на 4 июня на этом же заводе произошел пожар на складе готовой продукции, где хранились боеприпасы. Наблюдалась значительная детонация, но никто не пострадал. 7 июня были зафиксированы новые возгорания.