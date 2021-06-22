Україна та Британія підписали військовий контракт, який просувала ЄвроПравда

Україна і Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні на сторінці у Facebook.

"Сьогодні на борту есмінця HMS DEFENDER в Одесі Міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні і Британії, будівництво двох баз ВМС України", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що це наступний крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях.

HMS DEFENDER прибув до Одеси минулої п’ятниці. Він став уже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS TRENT.

"Спільні морські проєкти та регулярні візити військових кораблів є важливими прикладами тісних зв’язків між Британією та Україною, ознаками партнерства та дружби", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

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