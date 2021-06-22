Украина и Британия подписали военный контракт, который продвигала ЕвроПравда

Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине на странице в Facebook.

"Сегодня на борту эсминца HMS DEFENDER в Одессе министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, строительство двух баз ВМС Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это следующий шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях.

HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, посетившим Одессу за последние несколько недель, после HMS TRENT.

"Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей важны как примеры тесных связей между Британией и Украиной, признаки партнерства и дружбы", - заявили в посольстве.

Напомним, в октябре прошлого года в Великобритании в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

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