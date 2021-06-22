Росія відновлює авіасполучення з Болгарією
Російська влада дозволила місцевому авіаперевізнику Pegasus Tourist виконувати чартерні рейси в Бургас і Варну з кінця червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
В даний час немає рейсів з Росії на болгарське узбережжя Чорного моря.
За словами Галіна Георгієва, власника найбільшої туристичної компанії Solvex, що спеціалізується на російському ринку, інші чартерні оператори також отримали дозвіл на польоти в Болгарію. Серед них "Уральські авіалінії" і "Аерофлот".
На даний момент, за даними оператора аеропорту, до жовтня заплановано 240 чартерних рейсів до Варни і близько 630 - в Бургас.
"Болгарія може очікувати до 10 000 відвідувань громадян Росії в місяць після того, як Росія вирішила відновити польоти до низки країн, включаючи нашу", - сказав Румен Драганов, голова Інституту аналізу та оцінки в туризмі.
За його словами, в цьому році очікується, що число російських візитів до Болгарії досягне 100 тисяч. Однак він сказав, що це буде залежати від ситуації з пандемією в Росії, яка зараз є складною.
До пандемії 2019 року кількість російських туристів в Болгарії досягала 450 тисяч.
Нагадаємо, Росія з 22 червня відновила як регулярне, так і чартерне авіасполучення з Туреччиною за маршрутами та з частотою, узгодженими до його припинення.