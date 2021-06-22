Россия возобновляет авиасообщение с Болгарией

Российские власти разрешили местному авиаперевозчику Pegasus Tourist выполнять чартерные рейсы в Бургас и Варну с конца июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В настоящее время нет рейсов из России на болгарское побережье Черного моря.

По словам Галина Георгиева, владельца крупнейшей туристической компании Solvex, специализирующейся на российском рынке, другие чартерные операторы также получили разрешение на полеты в Болгарию. Среди них "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот".

На данный момент, по данным оператора аэропорта, до октября запланировано 240 чартерных рейсов в Варну и около 630 - в Бургас.

"Болгария может ожидать до 10 000 посещений граждан России в месяц после того, как Россия решила возобновить полеты в ряд стран, включая нашу", - сказал Румен Драганов, председатель Института анализа и оценки в туризме.

По его словам, в этом году ожидается, что число российских визитов в Болгарию достигнет 100 тысяч. Однако он сказал, что это будет зависеть от ситуации с пандемией в России, которая в настоящее время является сложной.

До пандемии 2019 года количество российских туристов в Болгарии достигало 450 тысяч.

Напомним, Россия с 22 июня возобновила как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, согласованными до приостановки в апреле.