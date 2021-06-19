Росія відновить авіасполучення з Туреччиною з 22 червня

Росія з 22 червня відновить як регулярне, так і чартерне авіасполучення з Туреччиною за маршрутами та з частотою, узгодженими до його припинення.

Про це заявив оперативний штаб РФ по боротьбі з новою коронавірусною інфекцією, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"За підсумками візиту російської делегації до Туреччини та відповідно до висновку російських фахівців прийнято рішення про доцільність відновлення регулярного і чартерного авіасполучення з Туреччиною з 22 червня 2021 року по маршрутах і з частотою, узгодженими до його призупинення", - йдеться в повідомленні.

Росія з 15 квітня призупинила регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом.

Кількість рейсів було скорочено до двох на тиждень на взаємній основі. Їх виконують "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що обмеження польотів, введені Росією до червня, можуть коштувати країні 500 000 туристів.

Посол Туреччини в Україні вважає, що заборона РФ їхати на відпочинок до Туреччини своїм туристам створила можливості для українських відпочивальників.