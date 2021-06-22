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Президентка Грузії 23 червня відвідає Україну

Вівторок, 22 червня 2021, 11:27

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 23 червня приїде до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія онлайн.

В рамках візиту Зурабішвілі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустрічі пройдуть віч-на-віч та у розширеному складі.

У Києві у неї також заплановані зустрічі прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної ради Дмитром Разумковим.

Раніше Україна та Грузія домовилися про координацію дій для наближення до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Нагадаємо, до України після майже року перерви повернувся посол Грузії Теймураз Шарашенідзе, якого відкликали до Тбілісі для консультацій у травні минулого року через призначення Михеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

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