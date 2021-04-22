Посол Грузії, якого відкликали через заяви Саакашвілі, повернувся в Україну

До України після майже року перерви повернувся посол Грузії Теймураз Шарашенідзе, якого відкликали до Тбілісі для консультацій у травні минулого року через призначення Михеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

"Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року", - зазначає пресслужба.

Як випливає з повідомлення, посол прибув ще 21 квітня і зустрівся з заступником міністра закордонних справ Василем Боднаром.

Під час зустрічі сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні. Василь Боднар поінформував посла про безпекову ситуацію довкола України та на окупованих територіях.

"Теймураз Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Сторони обговорили графік контактів на найвищому і високому рівнях цьогоріч", - додають у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, Грузія у травні 2020 року відкликала посла в Україні для консультацій у зв’язку з призначенням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні. У Грузії заявляли, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі - громадянина України - стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. Серед іншого, Саакашвілі називав чинну владу Грузії "нелегітимною" та казав, що він "не збирається спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії".

В МЗС України висловили жаль з приводу того, що "громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів", та наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України.

В середині квітня 2021 року у Грузії повідомили, що готуються повернути посла до Києва. Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані зазначив, що нинішня ситуація довкола України "не дозволяє, щоб у нас не було на місці посла", тому що перед Грузією та Україною багато спільних викликів.