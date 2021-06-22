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Байден продовжив санкції проти Північної Кореї

Вівторок, 22 червня 2021, 16:02

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що продовжує ще на рік виконавчий указ більш ніж десятирічної давності, що оголошує надзвичайний стан в країні у зв'язку з ядерною загрозою, що виходить від Північної Кореї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі, адресованому спікеру Палати представників Ненсі Пелосі.

Байден зазначив, що Північна Корея здійснює ядерні та ракетні програми та інші провокаційні і дестабілізуючі дії, що продовжують становити загрозу національній безпеці США.

"Існування і ризик поширення придатного для використання в зброї розщеплюваного матеріалу на Корейському півострові, а також дії і політика уряду Північної Кореї продовжують представляти надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів", - сказав Байден в заяві.

Раніше в понеділок спеціальний посланник Байдена по Північній Кореї Сунг Кім заявив, що адміністрація сподівається на позитивну відповідь Північній Кореї на її пропозицію про переговори.

Минулого тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив журналістам, що країні слід готуватися "як діалогу, так і конфронтації" з США.

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