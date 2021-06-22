Байден продлил санкции против Северной Кореи

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что продолжает еще на год исполнительный указ более чем десятилетней давности, объявляет чрезвычайное положение в стране в связи с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме, адресованном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Байден отметил, что Северная Корея осуществляет ядерные и ракетные программы и другие провокационные и дестабилизирующие действия, продолжают представлять угрозу национальной безопасности США.

"Существование и распространения пригодного для использования в оружии расщепляющегося материала на Корейском полуострове, а также действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - сказал Байден в заявлении.

Ранее в понедельник специальный посланник Байдена по Северной Корее Сунг Ким заявил, что администрация надеется на положительный ответ Северной Корее на ее предложение о переговорах.

На прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил журналистам, что стране следует готовиться "как к диалогу, так и конфронтации" с США.