З середи відновить роботу автомобільний пункт пропуску на кордоні України з Угорщиною
Вівторок, 22 червня 2021, 16:30
У середу 23 червня на українсько-угорському кордоні поновлюється робота міжнародного автомобільного пункту пропуску "Дзвінкове - Лонья".
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, пише "Європейська правда".
"Нагадуємо, що цей пункт пропуск розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області. Він функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом)", - сказано в повідомленні у соцмережі Facebook.
Держприкордонслужба України закликала при плануванні поїздок ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.
Як повідомлялося, на кордоні України та Польщі з 23 червня відновлять роботу три пункти пропуску.
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