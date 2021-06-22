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Со среды возобновит работу автомобильный пункт пропуска на границе Украины с Венгрией

Вторник, 22 июня 2021, 16:30

В среду 23 июня на украинско-венгерской границе возобновляется работа международного автомобильного пункта пропуска "Звонково - Лонья".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет "Европейская правда".

"Напоминаем, что этот пункт пропуск расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области. Он будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени)", - говорится в сообщении в соцсети Facebook.

Госпогранслужба Украины призвала при планировании поездок ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории Венгрии.

Как сообщалось, на границе Украины и Польши с 23 июня возобновят работу три пункта пропуска.

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