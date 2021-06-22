Естонія знизила рівень ризику поширення коронавірусу до "зеленого"

В Естонії рівень ризику поширення коронавірусу у вівторок знизили з середнього "оранжевого" до низького "зеленого".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Це означає, що поширення вірусу в суспільстві характеризується окремими випадками інфекції.

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Низький рівень ризику означає, що людям рекомендується здорове харчування, рухливий спосіб життя, достатній відпочинок і миття рук, а також вакцинація при першій можливості.

Прем'єр-міністр Кая Каллас зазначила, що повернення Естонії до "зеленого" рівня дозволяє зняти останні обмеження.

"Це означає перепочинок після обмежень, які вимотували нас довгі місяці", - сказала Каллас.

Вона підкреслила, що головним завданням зараз є вакцинація максимально великого числа людей, щоб захиститися від нових спалахів інфекції.

Чотирьохрівнева "світлофорна" система оцінки епідеміологічного ризику була прийнята в Естонії в квітні. У розрахунку ризику враховуються сім показників, включаючи середньодобове число заражених і смертей, частку позитивних тестів, число госпіталізованих, а також частку випадків зараження, в яких джерело зараження не відоме.