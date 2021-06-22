Эстония снизила уровень риска распространения коронавируса до "зеленого"
В Эстонии уровень риска распространения коронавируса во вторник снизили из среднего "оранжевого" до низкого "зеленого".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Это означает, что распространение вируса в обществе характеризуется отдельными случаями инфекции.
Низкий уровень риска означает, что людям рекомендуется здоровое питание, подвижный образ жизни, достаточный отдых и мытье рук, а также вакцинация при первой возможности.
Премьер-министр Кая Каллас отметила, что возвращение Эстонии к "зеленому" уровня позволяет снять последние ограничения.
"Это означает передышку после ограничений, которые изматывали нас долгие месяцы", - сказала Каллас.
Она подчеркнула, что главной задачей сейчас является вакцинация максимально большого числа людей, чтобы защититься от новых вспышек инфекции.
Четырехуровневая "светофорная" система оценки эпидемиологического риска была принята в Эстонии в апреле. В расчете риска учитываются семь показателей, включая среднесуточное число зараженных и смертей, доля положительных тестов, число госпитализированных, а также доля случаев заражения, в которых источник заражения остался не известен.