Эстония снизила уровень риска распространения коронавируса до "зеленого"

В Эстонии уровень риска распространения коронавируса во вторник снизили из среднего "оранжевого" до низкого "зеленого".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Это означает, что распространение вируса в обществе характеризуется отдельными случаями инфекции.

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Низкий уровень риска означает, что людям рекомендуется здоровое питание, подвижный образ жизни, достаточный отдых и мытье рук, а также вакцинация при первой возможности.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что возвращение Эстонии к "зеленому" уровня позволяет снять последние ограничения.

"Это означает передышку после ограничений, которые изматывали нас долгие месяцы", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что главной задачей сейчас является вакцинация максимально большого числа людей, чтобы защититься от новых вспышек инфекции.

Четырехуровневая "светофорная" система оценки эпидемиологического риска была принята в Эстонии в апреле. В расчете риска учитываются семь показателей, включая среднесуточное число зараженных и смертей, доля положительных тестов, число госпитализированных, а также доля случаев заражения, в которых источник заражения остался не известен.