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Поліція Данії розслідує осквернення пам’ятника Шевченку, який розфарбували в триколор

Вівторок, 22 червня 2021, 17:30

Поліція Данії підтвердила, що отримала повідомлення про вандалізм щодо пам'ятника Тарасу Шевченку в Копенгагені, і що вона розслідує інцидент.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Крім того, влада Копенгагена була проінформована про вандалізм у понеділок вдень і очистила пам'ятник протягом години, повідомив представник муніципалітету Копенгагена.

Як повідомлялося, у Копенгагені невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в кольори російського прапора.

Це трапилося в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, розповіло посольство України в Данії.

Посольство виступило із засудженням цього акту вандалізму, назвавши його актом провокації проти України.

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