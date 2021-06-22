Поліція Данії розслідує осквернення пам’ятника Шевченку, який розфарбували в триколор
Вівторок, 22 червня 2021, 17:30
Поліція Данії підтвердила, що отримала повідомлення про вандалізм щодо пам'ятника Тарасу Шевченку в Копенгагені, і що вона розслідує інцидент.
Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Крім того, влада Копенгагена була проінформована про вандалізм у понеділок вдень і очистила пам'ятник протягом години, повідомив представник муніципалітету Копенгагена.
Як повідомлялося, у Копенгагені невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в кольори російського прапора.
Це трапилося в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, розповіло посольство України в Данії.
Посольство виступило із засудженням цього акту вандалізму, назвавши його актом провокації проти України.
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