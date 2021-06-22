Полиция Дании расследует осквернение памятника Шевченко, который раскрасили в триколор
Вторник, 22 июня 2021, 17:30
Полиция Дании подтвердила, что получила сообщение о вандализме в отношении памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене, и что она расследует инцидент.
Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Кроме того, власть Копенгагена была проинформирована о вандализме в понедельник днем и очистила памятник течение часа, сообщил представитель муниципалитета Копенгагена.
Как сообщалось, в Копенгагене неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко, раскрасив его в цвета российского флага.
Это случилось в ночь на понедельник 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-Россия, рассказало посольство Украины в Дании.
Посольство выступило с осуждением этого акта вандализма, назвав его актом провокации против Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua