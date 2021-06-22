Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Меркель поговорила с Зеленским и Путиным по случаю 80-летия нападения Гитлера на СССР

Полиция Дании расследует осквернение памятника Шевченко, который раскрасили в триколор

Правительство Испании помиловало заключенных каталонских сепаратистов

Меркель призывает УЕФА действовать ответственно в связи с матчами Евро-2020 в Лондоне






Полиция Дании расследует осквернение памятника Шевченко, который раскрасили в триколор

Вторник, 22 июня 2021, 17:30

Полиция Дании подтвердила, что получила сообщение о вандализме в отношении памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене, и что она расследует инцидент.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Кроме того, власть Копенгагена была проинформирована о вандализме в понедельник днем ​​и очистила памятник течение часа, сообщил представитель муниципалитета Копенгагена.

Как сообщалось, в Копенгагене неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко, раскрасив его в цвета российского флага.

Это случилось в ночь на понедельник 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-Россия, рассказало посольство Украины в Дании.

Посольство выступило с осуждением этого акта вандализма, назвав его актом провокации против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания инциденты
powered by lun.ua