Розфарбували в російський триколор: у Данії спаплюжили пам’ятник Шевченку

У Копенгагені невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку, розфарбувавши його в російський триколор.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства України у Данії на сторінці у Facebook.

"Ймовірно в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія-Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку у місті Копенгаген. Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди" - йдеться у повідомленні.

Посольство виступило з засудженням цього акту вандалізму, назвавши його актом провокації проти України.

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця у будь-якому куточку світу" - наголосили в посольстві.

"Звертаємося до правоохоронних органів Данії розпочати негайне розслідування та покарати винних" - заявили у диппредставництві.