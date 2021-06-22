Меркель розкритикувала Португалію, яка приймає британців на відпочинок

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Португалію, яка дозволила в'їзд британським туристам, попри більш заразний штам коронавірусу "Дельта", який активно циркулює у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я шкодую про те, що нам ще не вдалося домогтися однакової поведінки країн-членів щодо обмежень на поїздки. Це має неприємні наслідки", - заявила Меркель на спільній пресконференції в Берліні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС "відступає" від своєї мети встановити послідовні правила поїздок, оскільки країни використовують різні підходи до сплеску нового штаму у Британії.

"У нас зараз ситуація в Португалії, якої, можливо, можна було б уникнути, і тому ми повинні працювати над цим ще старанніше. Ми домоглися непоганих успіхів в останні місяці, але ми ще не там, де я б хотіла, щоб був Європейський Союз", - сказала канцлер.

В останні тижні кількість коронавірусних інфекцій в Португалії різко зросла - з менш 500 зареєстрованих випадків в день в травні до понад 1000 випадків останнім часом.

За даними місцевої влади, штам "Дельта", вперше виявлений в Індії, є причиною понад 60% інфекцій в Лісабоні і регіоні долини Тежу. У п'ятницю уряд ввів заборону на поїздки до столиці у вихідні дні, щоб зупинити його поширення.

Зростання числа інфекцій відбувається приблизно через місяць після того, як Португалія, яка зараз головує в ЄС, відкрилася для британських туристів, хоча інші країни, такі як Німеччина і Франція, ввели сувору заборону на поїздки до Британії.

ЄС ще не додав Британію до свого списку країн, які вважаються досить безпечними для скасування заборони на в'їзд. Список, однак, не є обов'язковим для країн ЄС.