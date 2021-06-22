Меркель раскритиковала Португалию, которая принимает британцев на отдых

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Португалию, которая разрешила въезд британским туристам, несмотря на более заразный штамм коронавируса "Дельта", активно циркулирующий в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я сожалею о том, что нам еще не удалось добиться единообразного поведения стран-членов в отношении ограничений на поездки. Это имеет неприятные последствия", - заявила Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС "отступает" от своей цели установить последовательные правила поездок, поскольку страны используют разные подходы к всплеску нового штамма в Великобритании.

"У нас сейчас ситуация в Португалии, которой, возможно, можно было бы избежать, и поэтому мы должны работать над этим еще усерднее. Мы добились неплохих успехов в последние месяцы, но мы еще не там, где я бы хотела, чтобы был Европейский Союз", - сказала канцлер.

В последние недели количество коронавирусных инфекций в Португалии резко возросло - с менее 500 зарегистрированных случаев в день в мае до более 1000 случаев в последнее время.

По данным местных властей, штамм "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, является причиной более 60% инфекций в Лиссабоне и регионе долины Тежу. В пятницу правительство ввело запрет на поездки в столицу в выходные дни, чтобы остановить его распространение.

Рост числа инфекций происходит примерно через месяц после того, как Португалия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, открылась для британских туристов, хотя другие страны, такие как Германия и Франция, ввели строгий запрет на поездки в Великобританию.

ЕС еще не добавил Великобританию в свой список стран, которые считаются достаточно безопасными для отмены запреты на въезд. Список, однако, не является обязательным для стран ЕС.