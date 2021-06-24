Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторією Нуланд деталі майбутнього візиту Володимира Зеленського до США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення президента США Джо Байдена" - йдеться у повідомленні за результатами телефонної розмови Єрмака і Нуланд.

Також Нуланд запевнила Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Глава ОП у свою чергу поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні задля її трансформації в прозору та конкурентоспроможну країну й розповів про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави.

Заступниця держсекретаря відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.

Як повідомлялося, візит Зеленського до США може відбутися у липні.