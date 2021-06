Байден запросив Зеленського відвідати США у липні

Президент США Джо Байден має намір відстоювати суверенітет України на зустрічі з Владіміром Путіним в Женеві.

Про це він сказав президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Ця телефонна розмова планувалася перед поїздкою президента Байдена в Європу для зустрічі з президентом Путіним, і президент Байден сказав президенту Зеленському, що він твердо буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, Байден також запросив президента України відвідати з візитом США цього літа.

Пізніше зявилося повідомлення у Twitter українського президента, в якому повідомляється, що візит може відбутися у липні.

"Дякую президенту США Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім у липні під час нашої телефонної розмови. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці між Україною та США", - написав Зеленський.

Thank you @POTUS @JoeBiden for inviting me to visit the @WhiteHouse in July during our phone conversation. I look forward to this meeting to discuss ways to expand strategic cooperation between Ukraine and #USA