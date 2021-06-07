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Байден запросив Зеленського відвідати США у липні

Понеділок, 7 червня 2021, 20:11

Президент США Джо Байден має намір відстоювати суверенітет України на зустрічі з Владіміром Путіним в Женеві.

Про це він сказав президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Ця телефонна розмова планувалася перед поїздкою президента Байдена в Європу для зустрічі з президентом Путіним, і президент Байден сказав президенту Зеленському, що він твердо буде відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, Байден також запросив президента України відвідати з візитом США цього літа.

Пізніше зявилося повідомлення у Twitter українського президента, в якому повідомляється, що візит може відбутися у липні.

"Дякую президенту США Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім у липні під час нашої телефонної розмови. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці між Україною та США", - написав Зеленський.

Минулого тижня Байден заявив, що на зустрічі з Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань. 

Перша особиста зустріч президентів США і Росії відбудеться в Женеві 16 червня.

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Байден Зеленський
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